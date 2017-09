Heidi Klum ontwerpt voor Lidl: onze moderedacteur zag de collectie in New York

Door: Eva Van Driessche

Nina.be zit momenteel in New York om er te spreken met Heidi Klum over de collectie die ze ontwierp voor supermarktketen Lidl. Online fashion editor Timon zag de collectie al.

© Esmara by Heidi Klum. © Esmara by Heidi Klum. © Esmara by Heidi Klum.

"De collectie zag er heel luxueus uit, de stuks vallen heel mooi en niet alleen bij supermodellen. Er liepen in de show ook een aantal plussize modellen en ook bij hen stonden de stuks fantastisch.

Topstuks vond ik het bikerjasje, de luipaard trenchcoat en een kobaltblauw jurkje.

Heidi zelf zag er trouwens amazing uit, ellenlange benen en haar huid leek wel perfect."



"Deze collectie is modieus, mooi afgewerkt en tegelijk zeer draagbaar voor elke type vrouw. Dit is mode waarin elke vrouw goed staat en de verschillende looks bieden inspiratie voor elke smaak", liet ook stijlgoeroe Jani Kazaltzis weten bij de voorstelling in België.



De stuks zijn goedkoop, tussen de 7 en 35 euro. Enkel voor de bikerjasjes in echt leder betaal je wat meer, 50 euro. De collectie is vanaf 18 september te koop bij Lidl.