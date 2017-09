Deze (tijdelijke) tattoos zijn niet alleen mooi, ze ruiken ook lekker

Door: Eva Van Driessche

9/09/17 - 15u30

© Tattly.

De Franse kunstenaar Vincent Jeannerot ontwerpt tijdelijke tattoos die geparfumeerd zijn met de geur van de bloem of plant die hij tekent.

© Tattly.

Ze zien er niet alleen verleidelijk uit, ze geuren ook heerlijk. Er is rozemarijn, roos, salie, pioen...Jeannerot maakt een aquareltekening van een plant of bloem, die er bijna levensecht uit ziet. De tattoos zijn geparfumeerd met essentiële olie en zijn onschadelijk voor je huid. Ze blijven 2 tot 4 dagen op je huid zitten.

Je kan ze online bestellen bij Tattly (uit Amerika, dus ze zijn wel even onderweg) of check verkooppunten bij ons (Urban Outfitters, Forever 21).