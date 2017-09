Antwerpenaar wil 'meest duurzame jeans ter wereld' maken

Door: ND

De mode-industrie is de op één na meest vervuilende: 50% van de Vlaamse kledij komt terecht bij het restafval. Antwerpenaar Tom Duhoux wil daar iets aan doen, door met zijn denim label HRVST de meest duurzame jeans ter wereld te ontwikkelen. Hij maakt zijn kledingstukken uit 50% oude jeans, aangevuld met Tencel©, een restproduct van de houtverwerking.

De mode-industrie is erg vervuilend en jeans hoort bij de slechtste leerlingen van de klas. Om één jeans te maken heb je enorm veel water en energie nodig, er zijn chemische (kleur)stoffen mee gemoeid en ze worden ook nog eens gemaakt in erbarmelijke omstandigheden. Hoe rijm je deze nadelen met een passie voor mode? Antwerpenaar Tom Duhoux zocht en vond een oplossing met zijn merk HRVST.



HRVST is een circulair kledingmerk dat op basis van gerecycleerde denim nieuwe jeansproducten gaat maken. Samen met enkele duurzame partners, is oprichter Tom Duhoux erin geslaagd om een garen te ontwikkelen van 50% oude jeans, aangevuld met Tencel©, een restproduct van de houtverwerking. Dat garen wordt bovendien in Vlaanderen gemaakt. Lees ook Dit zijn de best geklede celebrities ter wereld

Duurzaamheid troef De eerste HRVST-collectie zal 3 jeansbroeken en een salopette voor vrouwen bevatten, net zoals 3 jeansbroeken en een mooi jeansvest voor mannen. Elk stuk wordt zorgvuldig uitgetekend door ontwerpster Ellen Robinson, ook bekend van haar designs voor o.a. Lee en Bellerose. Behalve aandacht voor stijlvolle details, heeft HRVST ook oog voor de duurzaamheid van elk product. Zo worden de kledingstukken uitsluitend in Europa gemaakt, en is elk onderdeeltje ervan - van knop over kleurstof tot label - uitgedacht volgens de principes van de circulaire economie.