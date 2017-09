Haarextensions zijn niet wat ze lijken: "Er moet dringend een regelgeving komen"

Door: SV

8/09/17 - 10u41 Bron: Metro

© thinkstock.

Het lijkt zo handig, wie voor een speciale gelegenheid wil pronken met lange, volle manen, klikt gewoon enkele strengen vast in haar lokken en klaar is kees. Maar zo simpel is het niet, waarschuwt de organisatie Fair Hair Care in de Britse krant Metro.

Clip-extensions zijn makkelijk en efficiënt. Je hoeft er geen uren voor in de kappersstoel te spenderen, maar je steelt wél de show met je volle haardos. Het probleem is echter dat er quasi geen wetgeving is over wat mag en niet mag, zegt de organisatie Fair Hair Care, die zich inzet voor ethisch verantwoorde haarverlengingen.



Geitenhaar in plaats van mensenhaar

"Ons onderzoek wijst uit dat er zo goed als geen regulering is voor haarextensions," zo kaart de organisatie het probleem aan. "En dat betekent dat het makkelijk is voor onethische bedrijven en fabrieken om hun producten aan de man te brengen. De vraag is nu eenmaal vaak groter dan het aanbod, en dan duiken er louche praktijken op waarbij synthetisch haren of dierenharen mee in de pruiken verwerkt worden. Andere winkels verkopen dan weer Chinese extensions als Indische, omdat dat beter verkoopt. Ze plakken er gewoon een nieuwe naam op, en het verkoopt. Op die manier verkopen ze extensions als ware ze 100% menselijk haar, terwijl dat helemaal niet het geval is. Onderzoek van de BBC wees al uit dat je in de meeste gevallen gewoon geitenhaar koopt." Lees ook Naar school met een piekfijn kapsel, terug naar huis met een vogelnest

5x leuke kapsels die elke regenbui overleven

De nieuwe versie van de ombre is alleen voor durvers