Dit zijn de best geklede celebrities ter wereld

Al sinds 1940 kunnen we op het blad Vanity Fair rekenen voor een lijst met de best geklede beroemdheden. En dat is ook dit jaar niet anders. Daarop zijn - niet zo verrassend - Rihanna en Solange Knowles te vinden, maar ook de Obama's.

Vrouwen Actrice en model Anh Duong

Actrice en zangeres Charlotte Gainsbourg

Journaliste en schrijfster Kirsten Green

Zangeres en activiste Solange Knowles

Juwelenontwerpster Eugenie Niarchos

Otwerpster Rebecca de Ravenel

Zangeres (en tegeenwoordig ook actrice) Rihanna

Koningin Letizia van Spanje

Lady Amelia Windsor

Hollywood Actrice Cate Blanchett

Zangeres, model, actrice én dochter van, Zoë Kravitz

Zangeres Janelle Monáe

Actrice Ruth Negga

Mannen Eén van de vaste dansers van het Amerikaanse ballet Roberto Bolle

Tennisster Roger Federer

Acteur en muzikant Donald Glover

Basketbalspeler LeBron James

Artiest Henry Koehler

Architect Daniel Romualdez

Schrijver Jack Scholssberg

Violist Charlie Siem

Zanger en acteur Harry Styles

