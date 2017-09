Deze populaire kledingketen komt eindelijk naar ons land!

Door: redactie

7/09/17 - 15u48

© Monki.

Goed nieuws voor modefans, want er opent een nieuw betaalbaar modemerk haar allereerste winkel in België. Hou in november dus alvast een gaatje vrij, want dan kunnen we eindelijk gaan shoppen bij ... het Zweedse merk Monki.

© Monki.

In november is het zo ver. Dan opent Monki zijn eerste Belgische winkel in Antwerpen. Met de unieke combinatie van Scandinavisch cool en Aziatische street style is Monki hét merk bij uitstek voor wie graag mee is met de huidige trends. En binnenkort kan dat dus gewoon in eigen land. De concept store zal maar liefst 550 vierkante meter groot zijn en op de drukbezochte winkelstraat Meir te vinden zijn.



"Antwerpen is een geweldige stad die erg befaamd is in de modewereld," zegt Lea Rytz Goldman, Managing Director van Monki. "We kunnen niet wachten om onze Belgische klanten de enige echte Monki ervaring aan te bieden in onze grootste winkel tot nu toe!"