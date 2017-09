Slimme Brit bedenkt kinderkleding die meegroeit met drager

Barbara de Jong

7/09/17

Een Britse uitvinder claimt kinderkleding te hebben ontworpen die automatisch met je kleintjes van zes maanden tot drie jaar meegroeit.

Neefje

Yasin kwam op het idee toen hij voor zijn eigen neefje net kleding had gekocht die bij het geven alweer te klein bleek was. Hij realiseerde zich hoe frustrerend en vooral kostbaar dit voor ouders moet zijn.



"Ouders zijn al ruim 2000 euro armer nog voor hun kind drie jaar is. Ook is het beter voor het milieu als kinderen langer met hun kleding kunnen doen", aldus Yasin.



Door zijn achtergrond in de bouwkunde had hij wel enige kennis van stoffen en materialen. Hij wist dat sommige stoffen groter worden als je eraan trekt, anders dan rubber dat vooral dunner wordt. Hij ging aan de slag door een synthetische stof dusdanig te bewerken zodat deze uiteindelijk waterdicht en zelfs kreukvrij zou blijven.



Van deze stof werd een kledingstuk gemaakt en dat testte hij uit op zijn neefje en nichtje. "Ze waren allebei heel enthousiast, dus dat was een goede stimulans om mijn idee verder uit te bouwen", vertelt Yasin'aan de Britse media.



Op dit moment wordt de kledinglijn onder de naam Petit Pli verder ontwikkeld en zal binnenkort op de markt komen. Het is onduidelijk of de kleding ook hier in de winkels komt.