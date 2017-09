Opzij opzij opzij: de beste beauty multitaskers voor wie 's ochtends altijd te laat is

© thinkstock.

September is weer op volle kracht uit de startblokken gevolgen. Helaas kan van jou niet hetzelfde gezegd worden. Het lijkt wel alsof je opstaan verleerd bent en op het nippertje op het werk raken is een uitdaging van jewelste. Met deze handige 2-in-1 producten verspeel je alvast géén kostbare tijd meer in de badkamer. Graag gedaan!

1. Multitasken begint al onder de douche. Wie haar zomerbenen voor een laatste keer nog in de verf wil zetten, neemt best de Body Lotion onder de Douche & Beauty Glow van Nivea erbij. Een scrub, verzorging én subtiele gloed in één. En je je hoeft geen halfuur te wachten voor je jezelf in je kleren kan wurmen.

Verkrijgbaar voor € 5,59 bij Kruidvat



2. Don't Blow it, zeggen ze bij Bumble & Bumble, en dat mag je vrij letterlijk nemen. Met deze styling cream verzorg je niet alleen je lokken, maar je kan je haren vervolgens ook aan de lucht laten drogen zonder dat je lokken alle kanten opstaan. Als dat niet tijdsbesparend is, weten wij het ook niet meer.

Verkrijgbaar voor € 29,90 bij ICI Paris XL



3. Reinigen, exfoliëren en dan ook nog een serum? Zo ben je al snel 10 minuten kwijt. Niet met dit 2 in 1 Purifying & Exfoliating Mask van Decléor. Het masker reinigt de huid, scrubt oneffenheden de vergetelheid in en zorgt ervoor dat je de dag tegemoet kan met een stralende huid.

Verkrijgbaar voor € 28,70 bij Planet Parfum



4. Op de dagen dat een scrub net wat te veel is, kan je voor de iets zachtere aanpak gaan met de reinigingsmelk en lotion van Yves Rocher. De kamille zorgt er bovendien voor dat je met een zijdezacht velletje de deur uitgaat.

Verkrijgbaar voor € 5,90 bij Yves Rocher



5. Dames met een acne-gevoelige huid grijpen dan weer best naar de Sebium Global Cover van Bioderma. Deze tube behandelt puistjes, herstelt de beschermende functie van sebum en geeft je meteen voldoende dekking, zodat je geen uren met smeerseltjes en concealer in de weer hoeft te zijn.

Verkrijgbaar voor € 17,24 bij de apotheek



6. Deze combinatie van verzorging en make-up maakt dat je 's ochtends nooit meer met vijf verschillende potjes moet goochelen. Met enkele druppels 24h Voile Hydratant Effet Peau Nue van Annayaké hydrateer én egaliseer je de huid in één beweging.

Verkrijgbaar voor € 40,90 bij bij Planet Parfum



7. Handig voor in je badkamer én je handtas: de Prep + Prime Essential Oils Stick van MAC Cosmetics. Ideaal voor op de lippen en droge plekjes, maar je kan 'm ook gebruiken op de jukbeenderen voor een snelle en gezonde gloed.

Verkrijgbaar voor € 30 bij bij MAC Cosmetics



8. Styling en verzorging in één? Het bestaat. De Glimmer Shine van Moroccanoil beschermt je haar tegen schadelijke invloeden van buitenaf én zorgt door de lichtweerkaatsende deeltjes voor een prachtige glans. En dat allemaal met één keer sprayen.

Verkrijgbaar voor € 29,90 bij Moroccanoil verkooppunten



9. Het is een verzorging voor je lippen, maar je gebruikt het 's winters net zo goed op droge plekjes of als verzorging voor je nagelriemen. Deze Eight Hour Cream van Elizabeth Arden is dan ook niet voor niets een echt cultproduct.

Verkrijgbaar voor € 39,90 bij Planet Parfum



10. Geen zin/tijd om je haar te wassen? Geen probleem. De Extra XXL Volume droogshampoo van Batiste is jouw redder in nood, én geeft je tegelijkertijd ook wat meer oomph. Hallo schone lokken én volume!

Verkrijgbaar voor € 6,49 bij de drogisterij



11. Een kleurtje op je lippen en je wangen was nog nooit zo makkelijk. Met de Blendable lip & cheek color van Smashbox krijg je in een wip weer wat meer kleur.

Verkrijgbaar voor € 26 bij ICI Paris XL



12. Nagels lakken blijft een tijdrovend klusje. Snel nog even een kleurtje aanbrengen voor je vertrekt is dus geen optie. Maar een laagje glanslak kan wél. Deze Party Of 2-in-1 Serum + Base Coat van Close Brussels beschermt en verzorgt je nagels en legt er een een subtiele glans overheen die meteen netter oogt.

Verkrijgbaar voor € 12,90 bij Planet Parfum



13. De Hydra Sparkling Magic Lip & Cheek balm van Givenchy heeft zijn naam niet gestolen. Het is inderdaad een magische gloss die niet in een oogwenk een mooi glansje op je lippen en je jukbeenderen tovert.

Verkrijgbaar voor € 28,50 bij ICI Paris XL



14. En ja, ook 's avonds mag het al eens wat sneller gaan. Deze 2-in-1 Cleansing Micellar Gel + Light Makeup Remover van Clinique reinigt, verwijdert make-up én hydrateert in één beweging.

Verkrijgbaar voor € 24 bij Clinique