Allemaal uniseks: Britse keten schrapt onderscheid jongens- en meisjeskleding

6/09/17 - 15u00 Bron: AD

Ook wel eens staan twijfelen of je een jongens- of meisjestrui in handen had in een kledingwinkel? Bij de populaire Britse keten John Lewis hoeft dat voortaan niet meer. De keten schrapt de benaming 'jongens' of 'meisjes' op kledij, en ze brengt daarnaast een lijn uit met genderneutrale kinderkleding.