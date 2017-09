Bekende Franse modemerken bannen te jonge en te magere mannequins

MV

De Franse giganten van luxeproduxten Kering en LVMH, die bekende modemerken herbergen als Gucci, Saint Laurent, Vuitton en Dior, hebben samen een charter ondertekend om te magere modellen, of modellen die nog geen 16 jaar zijn, te bannen. Dat hebben ze woensdag bekendgemaakt, aan de vooravond van de modeweek in New York.

Volgens het charter zullen de modemerken van beide groepen geen gebruik meer maken van modellen jonger dan 16 jaar voor modeshows of -shoots waarin ze volwassenen voorstellen. Voor 16- tot 18-jarigen worden bepaalde voorwaarden ingevoerd.



Voorts bannen de merken maat 32 voor vrouwen en maat 42 voor mannen (volgens Franse indeling). "Castingagentschappen zullen vrouwelijke modellen moeten voorstellen die maat 34 of meer hebben, en mannelijke van maat 44 of meer", klinkt het in een persbericht.



"Het welzijn van modellen is heel belangrijk voor ons", stelt LVMH-bestuurder Antoine Arnault. "We hebben de verantwoordelijkheid om nieuwe standaarden te zetten voor mode en we hopen dat andere spelers ons zullen volgen."