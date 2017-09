Style secrets: Amélie is modejournaliste bij Belmodo

Amélie De Rycke. © .

Elke week deelt een stijlvolle vrouw haar geheimen voor een perfecte outfit met ons. Deze week is dat Amélie De Rycke, mode- beauty en lifestylejournaliste bij Belmodo.

© Amélie De Rycke.

Hoeveel tijd heb je nodig om je 's morgens klaar te maken?



"Over het algemeen stel ik mijn outfit de dag voordien al in mijn hoofd samen. Op die manier verlies ik 's ochtends geen tijd. Wat skincare, make-up en haar betreft, heb ik een vaste routine die ik op 5 à 10 minuten weet af te werken."



Hoeveel geef je per maand ongeveer uit aan kleding?



"Zo'n € 250,00 per maand. Af en toe houd ik een detox en shop ik een maand lang niets. Geld opzij zetten voor de toekomst is ook belangrijk!"



In welke stukken investeer je, waar bespaar je op?



"Ik koop nooit hyperdure schoenen aangezien ik die veel te snel verslijt. In handtassen durf ik dan weer wel te investeren. Ik koop een handtas ook nooit met het idee om ze later door te verkopen. Mijn designer bags blijven voor altijd bij mij en mogen dus wel wat meer kosten!"



Welk item uit je kleerkast zal je nooit weggooien?



"Een vintage Calvin Klein-jeans voor mannen die mijn zus Louise voor mij smaller maakte. Het is een stuk dat ik op zoveel manieren kan combineren én jeans gaat nooit uit de mode."



Wat zou je elke dag kunnen dragen? Wat is je go-to outfit?



"Een makkelijk zittende maxidress in een neutrale kleur. Kan je met praktisch alles in je garderobe combineren, van enkellaars tot sneaker en van jeansjasje tot leren vest."