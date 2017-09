Rachel uit 'Friends' voorspelde twintig jaar geleden al de modetrends van 2017 en dit is het bewijs

Door:

© screenshot Friends.

Modemensen lijden al zeker 2 jaar aan heftige nineties-melancholie en nu ook trends uit de noughties of de vroege jaren 2000 hun comeback maken is het hek helemaal van de dam. De populaire serie Friends dateert exact uit deze periodes (ja, ook wij voelen ons oud), dus is het niet zo gek dat de personages kledingitems droegen die vandaag de dag weer hip zijn. Vooral Rachel blijkt een trendsetter. Een overzicht.

1. "Lelijke" sneakers

Lang waren verfijnde lederen sneakers je van het, maar met dank aan ontwerpers als Raf Simons en Demna Gvesalia voor Balenciaga, zien we dit seizoen een enorme revival van zogenaamde "lelijke" sneakers. In feite schoenen die lijken op loopschoenen uit de jaren negentig, maar dan om te dragen in het dagelijkse leven. De Air Max 97, 96 en 95 (deze draagt Rachel op de foto) zijn voorbeelden, net als de 990 sneaker van New Balance.



2. Rood en roos

Net als de kleurencombinatie donkerblauw en zwart is rood en roos ook lang verfoeid, maar (stijl)regels zijn er om aan de laars te lappen. Op de afgelopen modeweken zagen we deze combinatie veelvuldig voorbijkomen, al was Rachel iedereen hiermee al lang voor. Op de foto draagt ze ook een geruit rokje, wat eveneens een trend uit de jaren negentig is die nu weer helemaal terug is.



3. De broek met strepen aan de zijkant

Met dank aan modemerk Chloé kun je sinds vorig jaar in jogging buitenkomen zonder eruit te zien als een slons. Nu zien we ook heel wat kostuumbroeken in de winkels hangen met een sportieve streep aan de zijkant. De ideale mix tussen casual en sportief.



4. Slogan T-shirts en sweaters

De modewereld is (weer) geobsedeerd door T-shirts en sweaters met een opdruk op. Dat mag een groot logo zijn van een merk, maar kan evengoed ook een tweedehandstrui zijn van een Amerikaanse sportploeg waar je nog nooit van gehoord hebt.



5. De halflange rok met print