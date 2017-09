Verlies jij ook zoveel haren? Zo komt het, en dit kan je ertegen doen

© thinkstock.

Vind jij ook plots zoveel meer haren in de wastafel na even stevig doorkammen? Of hou je wel eens een pluk vast na een grondige shampoobeurt? Goed nieuws: dat is normaal. We verliezen nu eenmaal meer haren wanneer de seizoenen veranderen. Het slechte nieuws: heel erg veel kan je er niet aan doen, behalve deze kleine aanpassingen.

De ene vrouw zal merken dat ze vooral in de overgang van winter naar lente haren verliest, terwijl de ander nu wel volop in de rui lijkt te zitten. Dat is niet zo gek, ieder lichaam is immers anders.



Wat hebben de seizoenen ermee te maken?

Onze hoofdhuid bevat maar liefst 100.000 kleine haarfollikels die ervoor zorgen dat onze haren groeien. Die haarzakjes ontwikkelen zich in een cyclus van drie fasen: de groeifase, de overgangsfase en een rustfase waarbij ze de haren weer verliezen. Om de zoveel tijd begint die cyclus weer van voren af aan.



Normaal gezien zijn zo'n 90 tot 95 procent van onze haarzakjes actief, en staan maar 5 tot 10 procent op non-actief, wat betekent dat ze haren kunnen verliezen. Dat staat gelijk aan 50 tot 100 haren per dag, al kan dat in de overgang naar de herfst (of de lente) meer zijn. Dat komt volgens wetenschappers omdat de zon een invloed heeft op de hormonen in ons lichaam. Daardoor zou het aantal haarfollikels in ruststand hoger zijn. Lees ook 5x leuke kapsels die elke regenbui overleven

