Tussenseizoentijd: zo kies je de perfecte jeans voor jouw figuur

© Unsplash Loic Djim.

De komende dagen blijft het nog steeds best warm, maar er valt wel al behoorlijk wat regen. Dat betekent maar één ding: het tussenseizoen is aangebroken. Hét tijdperk van veel te lang voor je kleerkast dralen omdat je geen flauw idee hebt wat je moet aantrekken met dat gekke weer. Gelukkig is er één ding dat altijd kan: de jeansbroek. En met deze tips kies jij meteen het exemplaar dat jouw vormen het best in de verf zet.

Zandloperfiguur? Skinny jeans met hoge taille © thinkstock. Vrouwen die gezegend zijn met een zandloperfiguur, zetten hun troeven maar best goed in de spotlights. En dat doe je best door de aandacht te vestigen op je smalste lichaamsdeel, in dit geval je taille. Kies dus voor een high waisted skinny jeans, eventueel met een liftend effect aan de billen voor die extra wow-factor.

Atletisch figuur? Mom jeans © thinkstock. Je bent slank met een recht figuur? Dan is de populaire mom jeans jouw op het sportieve lijf geschreven. De vintage ogende broek valt bovenaan iets strakker, maar is wat losser aan de benen. Zo creëer je optisch een meer uitgesproken taille en vollere billen. Kies voor een afgewassen model voor die authentieke vintage look.

Appel- of peervormig figuur? Flared jeans © thinkstock. De bootcut of flared jeans staat quasi iedereen, maar vooral vrouwen met een appel- of peervormig figuur zijn gebaat met een jeans met brede pijpen. Kies voor een model dat strak zit op de heupen en rond de taille, en begint uit te lopen vanaf de knieën. Een paar hakken eronder, en je hebt meteen ook extra centimeters gewonnen.