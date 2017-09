Kleurinspiratie nodig? Dit wordt dé it-kleur van 2018

Door: redactie

12/09/17 - 12u31

© Levis.

Een nieuw jaar, een nieuwe trendkleur. Want onze garderobe en interieur verdienen het om af en toe in het nieuwe gestoken te worden. Benieuwd welke kleur dit jaar met de eer gaat lopen?

De vijftiende editie van het trendonderzoek ColourFutures levert ons opnieuw heel wat interieurinspiratie op. De kleur, Heart Wood, werd geselecteerd door de kleurspecialisten van het Levis Ambiance Global Aesthetic Centre, in samenwerking met internationale experts op het gebied van design- en maatschappijtrends, en is een moderne variant op roze. De natuurlijke houttint staat voor het koesterende gevoel van een warme thuis waar dan ook, dat belangrijker dan ooit is. Van opbeurend tot verkwikkend en ontspannend: het kan allemaal met het juiste kleurenpalet.

