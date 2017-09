Door: TVM

© Bruno Press.

Kate Middleton is in verwachting van haar derde kindje, dat maakte Kensington Palace vanmorgen bekend. Daarom blikken wij terug op haar mooiste outfits tijdens haar eerste zwangerschappen, want zelfs hoogzwanger blijft de hertogin van Cambridge trouw aan haar stijl. Ze combineert moeiteloos stukken van goedkope en dure merken door elkaar en ze laat ook kledingitems aanpassen door een kleermaker.