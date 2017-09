Vogue Italië brengt ode aan de liefde en plaatst homo en lesbisch koppel op de cover

© Vogue Italia.

Het zou anno 2017 geen nieuws meer mogen zijn, maar jammer genoeg is het dat wel nog. De Italiaanse editie van modemagazine Vogue heeft twee kussende heren, twee dames en een heterokoppel op de cover van het septembernummer gezet. Als een ode aan de liefde volgens het blad. "Kussen is kussen" zette hoofdredacteur Emanuele Farneti erbij toen hij de foto's op Instagram deelde.

Het is de eerste keer dat de Italiaanse Vogue een koppel van hetzelfde geslacht op de cover zet en dat heeft alles te maken met de nieuwe hoofdredacteur Emanuele Farneti. Het modeblad onderging sinds zijn aantreden al een complete make-over, met een grotere focus op maatschappelijke thema's. Zo stond er in het julinummer bijvoorbeeld een open brief aan de Italiaanse minister van kunst en cultuur over zijn passieve houding ten opzichte van het LGBTQ-toerisme.



Met deze 3 septembercovers maakt Farneti duidelijk dat hij die lijn wil doortrekken. Op de ene cover prijken twee mannelijke modellen, namelijk Edoardo Velicskov en Pablo Rousson die overigens in het echte leven ook een koppel zijn. Op de andere staan de vrouwelijke modellen Lily Aldridge en Vittoria Ceretti en op de derde cover kussen modellen Carla Boscono en Frederico Spinas met elkaar.



