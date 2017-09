Bekende BV-modezaak Bobo Tremelo blijft dan toch open

Door: redactie

4/09/17 - 11u24

© Sven Ponsaerts.

Kledingzaak Bobo uit Tremelo, vooral bekend door de talloze BV's als gezichten, sluit de deuren toch niet. Intro Fashionstore neemt de winkel over en behoudt ook het concept van de 40-jarige winkel. "Bobo blijft Bobo."

De kledingwinkel Bobo in Tremelo is een begrip in Vlaanderen, dankzij de BV's als gezichten en de modeshows waarin namen als Tanja Dexters, Ann Van Elsen en Phaedra Hoste in meelopen. Even onverwacht als het nieuws van de sluiting, kwam er dit weekend het bericht dat een overnemer werd gevonden.



"Veertig jaar lang stond ik aan het roer van een mooie, bloeiende zaak, maar nu is de tijd rijp om de fakkel door te geven. Met de familie Floru vond ik de geschikte overnemer," vertelt huidig eigenaar van Bobo Jan Van Leemputten. Wat de doorslag gaf voor de overname? "Het feit dat het om een hechte familie, met twee broers en een zus, gaat, die dezelfde passie voor fashion als ik in hun bloed hebben."



"Bobo is dé referentie voor de fashionista. De zaak weet telkens als eerste de nieuwste trends te brengen. Ze spelen kort op de bal en komen continu met nieuwe items op de proppen. Aan het ijzersterke concept van Bobo wordt dus niet gesleuteld. We behouden dezelfde types collecties, dezelfde prijssetting en dezelfde doelgroep en collecties zullen steeds worden aangevuld, vernieuwd en aangepast aan de meest recente trends en noden van de klanten,' legt één van de nieuwe overnemers Sammy Floru uit.