De Style Secrets van blogster Elien: "Ik shop het liefst online"

© Elien Migalski.

Elke week deelt een stijlvolle vrouw haar geheimen voor een perfecte outfit met ons. Deze week Elien Migalski, het creatieve - en vooral bijzonder fashionable - brein achter de succesvolle blog én Instagramaccount Dogs and Dresses.

Hoeveel tijd heb je nodig om je 's morgens klaar te maken: outfit kiezen, make-up?



Ik ben team anti-snooze en spring 's ochtends meteen uit bed en in de douche. Van daaruit spurt ik mijn dressing in en trek ik iets makkelijk aan want Lewis (Eliens hond, red) staat tegen dan al beneden aan de trap te kwispelen. Na onze ochtendwandeling spendeer ik nog zo'n 15 minuten in mijn kleerkast: meestal weet ik al wel wat ik wil aandoen die dag. Mijn make-up routine is al jaar en dag hetzelfde (dagcreme, oogcreme, concealer, mascara, wenkbrauwpotlood en een beetje highlighter) dus dat dansje heb ik ondertussen onder de knie en kan ik héél snel. Lees ook Style Secrets: Mia is creative director van Samsøe & Samsøe

© Elien Migalski. Hoeveel geef je per maand ongeveer uit aan kleding?



Dat hangt van maand tot maand af, ik leg mezelf geen kledingbudget op. Over het algemeen geef ik niet té veel geld uit aan kleding, maar kies ik ervoor om centjes te sparen voor één bepaald stuk. Sowieso shop ik mijn kleding liefst online, iets waar ik ondertussen héél wat expertise in heb gekregen. (lacht)



Mijn favoriete budgetadresjes zijn Asos, Topshop en Missguided. In de winkelstraat loop ik altijd binnen bij Zara, Mango of H&M. Ik vind het zalig om steeds de beste deal voor een item te krijgen en vergelijk ook altijd prijzen online. Beetje de extreme couponer in mij. (lacht)

In welke stukken investeer je, waar bespaar je op?



Ik durf veel geld te geven aan een mooie handtas, maar ook enkel en alleen als ik ervan overtuigd ben dat het een goede investering is. Door mijn job bij Labellov weet ik dat gelukkig ondertussen wel. De basic kledingstukken mogen van mij ook wel wat meer kosten: een goede jeans, een cashmere trui, ... Ik kan dan weer moeilijk veel geld uitgeven aan lingerie: bij ketens H&M shop je de mooiste setjes aan een goede prijs, dus waarom zou ik ook? Wat ik echt nooit zou kunnen wegdoen, is mijn leren jasje: het is heerlijk ingedragen en wordt alleen maar mooier met de tijd. Een leren jasje is één van die go-to items in mijn kleerkast die een outfit echt kunnen afmaken. Aan dat leren jasje zitten ondertussen zoveel herinneringen verbonden dat ik er nooit afstand van zou kunnen doen.

© RV. 1. Levi's 501 Skinny , € 119,95 - 2. ASOS Forever T-shirt , € 16,22 - 3. Puma Platform Patent sneaker , € 109,95 Wat zou je elke dag kunnen dragen?



Mijn uniform is nog steeds denim and a shirt. Ik zweer bij de Forever T-shirts van Asos. Ik heb van elke kleur zo'n drie dezelfde T-shirts omdat ze zo goed zitten. Daaronder een 501 Skinny van Levi's en witte sneakers, liefst met een platform zool. Ik probeer deze simpele look wel altijd af te werken met accessoires: gouden armbanden, grote ringen of rode lipstick.



Wat draag je voor een belangrijke werkmeeting?



Voor een belangrijke meeting wil ik liefst zo weinig mogelijk met mijn outfit moeten inzitten. Een skinny jeans, enkellaarsjes met hak, een goedzittend t-shirt en een mooie blazer zijn dan echt mijn go-to's.

© Elien Migalski. Hoe maak je een outfit sexy?



Zelfvertrouwen! Supercliché, maar het klopt wel echt. Zolang je jezelf goed voelt in je outfit straal je dat ook uit. Ik geloof zeker niet in meer-is-beter, de outfit waar ik me op m'n sexiest in voel is een lange donkerblauwe jurk met split en diep decolleté: bloot maar toch bedekt, sexy maar classy.



Het ultime dilemma: hoe kan je trends volgen maar toch ook origineel blijven?



Kopieer niet achteloos elke blogger of elke paspop, maar zoek naar je eigen stijl. Als een item té trendy wordt en je het overal begint te zien, koop het dan niet. Niets zo vervelend als in net dezelfde outfit op een feestje aan te komen als je vriendin. Protip: shop op buitenlandse sites of koop vintage, zo heb je meer kans om originele stuks te vinden.