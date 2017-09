Kit Harington en Emilia Clarke uit 'Game of Thrones' te zien in campagne Dolce & Gabbana

Emilia Clark © Dolce & Gabbana.

De seizoensfinale van 'Game of Thrones' veroorzaakte heel wat commotie vorige week, maar hoofdrolspelers Kit Harington en Emilia Clarke hebben in tussentijd niet stilgezeten. De twee zijn namelijk het gezicht van Dolce & Gabbanas nieuwe lijn parfums 'The One' en daar zijn nu de campagnevideo's van uitgebracht.

Spoiler alert: in de voorlopig laatste aflevering van 'Game of Thrones' belanden Jon Snow (Kit Harington) en Daenerys (Emilia Clarke) samen in bed, ondanks het feit dat Daenerys in de serie eigenlijk Snows tante blijkt te zijn. Al weten ze dat gelukkig zelf nog niet. Verstokte GOT-fans insinueren dat de twee ook in het echte leven een relatie hebben, maar dat lijkt voorlopig gewoon een fantheorie. Commotie genoeg in ieder geval, en dus is het geen vreemde beslissing van modehuis Dolce & Gabbana om nu een parfumcampagne met de twee in de hoofdrol uit te rollen.



Jammer genoeg zijn de twee acteurs niet samen te zien in de campagne, al hopen fans daar natuurlijk wel op voor de toekomst. Bekijk hieronder de 2 campganevideo's: