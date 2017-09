L'Oréal ontslaat transgendermodel dat "alle blanken" racistisch noemt

BBC, Facebook, Daily Mail

1/09/17 - 20u52

© L'Oréal.

L'Oréal heeft haar eerste transgendermodel Munroe Bergdorf op straat gezet. Bergdorf had op Facebook van leer getrokken tegen het alomtegenwoordige racisme in de maatschappij en geschreven dat "alle blanken" racistisch zijn. Voor het cosmeticabedrijf kan die opmerking niet door de beugel.

L¿Oréal champions diversity. Comments by Munroe Bergdorf are at odds with our values and so we have decided to end our partnership with her.

In een Facebookbericht, waarover de Britse tabloid Daily Mail gisteren berichtte, klaagde Bergdorf, die zelf een Jamaicaanse vader heeft, het ingeburgerde racisme van onze maatschappij aan. "Eerlijk, ik heb de energie niet meer om te spreken over het rassengeweld van blanken. Ja, ALLE blanken. Omdat de meesten van jullie niet eens beseffen of willen erkennen dat jullie bestaan, privileges en succes als ras gebouwd zijn op de rug, het bloed en de dood van kleurlingen. Jullie hele bestaan is doordrongen van het racisme. Van microagressies tot terrorisme, jullie hebben de blauwdruk voor deze zooi gecreëerd," luidt het. Maar L'Oréal is niet gediend met de uitspraken van Bergdorf en zet haar nu alweer aan de deur. Volgens het cosmeticabedrijf zijn haar opmerkingen in strijd met hun waarden en wordt de samenwerking daarom beëindigd.

"Gesocialiseerd om racistisch te zijn"

Toen ik zei dat 'alle blanken racisten zijn', had ik het over het feit dat de westerse maatschappij als geheel een systeem heeft dat haar wortels vindt in het blank nationalisme - dat blanken moet bevoordelen, voorrang geven en beschermen voor eender welk ander ras Munroe Bergdorf

Het model heeft via Facebook ondertussen gereageerd op haar ontslag en duiding verschaft over haar eerste Facebookbericht. Ze wijst erop dat de tekst in kwestie ging over het extreemrechtse geweld in Charlottesville.



"Erop wijzen dat het succes van het Britse rijk ten koste ging van kleurlingen, is niet iets dat iemand zou mogen beledigen. Het is een feit. Het is gebeurd," zegt ze. "Slavernij en kolonialisme door het blanke nationalisme speelden een erg grote rol bij de vorming van het Verenigd Koninkrijk en een groot deel van het Westen tot de supermacht die het vandaag is."



"Of we het beseffen of niet, hoe blanker je huid (dat geldt ook voor kleurlingen), hoe meer privileges je zal krijgen. Of dat nu gaat om toegang tot huisvesting, gezondheidszorg, tewerkstelling of krediet. Iemands huidskleur en ras spelen een erg grote rol in de manier waarop ze door de maatschappij behandeld worden, op basis van hoe blank ze zijn," gaat Bergdorf verder. "Toen ik zei dat 'alle blanken racisten zijn', had ik het over het feit dat de westerse maatschappij als geheel een systeem heeft dat haar wortels vindt in het blank nationalisme - dat blanken moet bevoordelen, voorrang geven en beschermen voor eender welk ander ras. Zonder het te weten zijn blanken GESOCIALISEERD om vanaf de geboorte racistisch te zijn. Het is niet genetisch. Niemand wordt als racist geboren."