Style Secrets: Mia is creative director van Samsøe & Samsøe

Door: Eva Van Driessche

2/09/17 - 10u27

© Samsøe & Samsøe.

Reeks Elke week deelt een stijlvolle vrouw haar geheimen voor een perfecte outfit met ons. Deze week Mia Kappelgaard, de creative director van Deens fashion brand Samsøe & Samsøe.

© Samsøe & Samsøe.

Hoe omschrijf je jouw stijl?



"Ik hou van de Scandi-way of dressing: je wil er goed uitzien, maar je moet kunnen leven in de kleren. Het moet allemaal gemakkelijk zitten."



Waar haal je inspiratie voor je outfits en collectie?



"Voor dit najaar heb ik veel gekeken naar de foto's van Wolgang Tillmans, een Duitse fotograaf. Vooral zijn snapshots van clubbende mensen. En ik plan regelmatig citytrips naar New York om de street style te gaan bewonderen. En check Milk Magazine, zo stijlvol!"



Wat draag je voor een meeting met je bazen?



"Dan ga ik niet voor klassieke mantelpakjes of zo, maar ik toom mijn eigen stijl wel een ietsje in. Té fashion vinden ze maar gek. Een klassieke shirt dress is altijd goed. En ik draag altijd hakken, gewoon omdat ik dan groter ben."