Weekendtip: Walter Van Beirendonck cureert kleurrijke expo over maskers

In het Wereldmuseum in Rotterdam opent vrijdag 'Powermask - The Power of Masks', een tijdelijke expo met modeontwerper Walter Van Beirendonck als curator. Niet zo verwonderlijk als je weet dat de Antwerpse modeontwerper al sinds de jaren tachtig maskers verwerkt in zijn collecties.