Daarom zegt Kendall Jenner 'nee' tegen Victoria's Secret

Kendall Jenner in een campagne voor La Perla. © La Perla.

Kendall Jenner, model en halfzusje van realityter Kim Kardashian, ontbreekt dit jaar op de populaire catwalkshow van lingeriemerk Victoria's Secret. Niet omdat ze te weinig centen krijgt, integendeel zelfs. De 21-jarige schoonheid heeft namelijk een monsterdeal gesloten met grote concurrent La Perla.

De geruchten dat Kendall, die in 2015 haar debuut maakte als 'angel', in november niet zou meelopen bij Victoria's Secret staken eerder deze week op. Veel andere modellen lieten weten ook dit jaar weer hun vleugels om te binden, maar Kendall repte met geen woord over de show op haar sociale media kanalen.



Wel deelde ze een beeld van een fotoshoot die ze gedaan heeft voor La Perla. Het is niet de eerste keer dat Kendall poseert voor het Italiaanse lingerie- en modemerk, maar uit het bijschrift onder de foto blijkt dat ze nu ambassadeur wordt van het merk. Volgens TMZ sloot ze een deal voor meerdere miljoenen met het merk, en het zou haar daarbij ook verbieden om nog te poseren voor andere lingerielabels.



