Met deze handige gratis tool doe je nooit meer een impulsaankoop online

Door: TVM

1/09/17 - 15u03 Bron: Linda

© thinkstock.

Impulsaankopen vermijden is makkelijker gezegd dan gedaan, zeker nu je bijna alles vanuit je luie zetel kunt shoppen en je niet eens meer moeite moet doen om je aan te kleden en het huis te verlaten. Om te vermijden dat je achterblijft met een hoop miskopen die je nooit draagt, heeft ontwikkelaar Finder.com een gratis plug-in gecreëerd.



Het item dat je wil kopen belandt dan in een aparte winkelmand en pas na een bepaalde periode kun je het daar weer uithalen. Finder.com raadt zelf een periode van dertig dagen aan om na te denken over de aankoop. Als je dat te lang vindt, kun je zelf ook een periode instellen van minstens een dag. De plug-in werkt nu al bij meer dan vijfhonderd websites, maar je kunt zelf ook webshops toevoegen en verwijderen.



Schuldgevoel

Is een item bijvoorbeeld in sale en durf je zelfs geen dag te wachten, dan kun je via een speciale knop toch tot kopen overgaan. Maar dan moet je wel eerst de zin "Ook al wil ik mijn impulsiviteit onder controle houden, ik moet dit item toch echt nu kopen" intypen. Kwestie van toch een schuldgevoel te krijgen. Geniaal, toch?



Je kunt de plug-in hier gratis downloaden. Icebox werkt tot nu toe wel alleen als je Chrome als browser gebruikt.