Nederlandse snackbarketen Febo onthult eerste kledinglijn en die ziet er beter uit dan gedacht

Wie af en toe in Nederland vertoeft, heeft ongetwijfeld al eens een kroket uit de muur gehaald bij snackbarketen Febo. Schoenen of jassen uit de automaat trekken zit er nog niet meteen in, maar de Nederlandse keten heeft net wel een eerste officiële kledingcollectie gelanceerd.

© Febo. Naar het voorbeeld van KFC en McDonalds heeft nu ook Febo een eigen modecollectie gelanceerd. Vanaf afgelopen vrijdag zijn de 2 T-shirts, short en badslippers daadwerkelijk te koop in alle filialen van de snackbar en online en de verkoop zou nog eens hard gaan ook. Wonderbaarlijk vinden we dat niet eens geheel onbegrijpelijk, want de items zien er lang niet zo slecht uit.



De opvallende stap van het bedrijf komt uit de koker van het Amsterdamse reclamebureau Natwerk, dat eerder ook al een drijvende automaat op een gracht en een pop-upsnackbar in de chique P.C. Hooftstraat in Amsterdam voor Febo introduceerde. "Het werd tijd dat Febo een eigen kledinglijn zou krijgen", zegt medewerder Axel Rueb aan AD. "Febo is volgens ons een 'lovebrand'. Er zijn heel veel mensen die de zaak een warm hart toedragen. De diehard Febo-fan bestaat echt en voor hen hebben we deze kledinglijn bedacht."