Ribfluweel, de meest onsexy stof op aarde, maakt een comeback & zo draag je het

In de echte wereld is de winter nog ver af, maar in de modewereld mag je gerust al met een wollen trui en sjaal naar buiten. Het nieuwe modeseizoen is definitief van start gegaan, de herfst/winter-collecties hangen in de winkels en trends kunnen nu definitief opgemaakt worden. Ribfluweel aka corduroy is daar één van. Heerlijk winters warm en tegelijk ook vreselijk onsexy. Zo draag je het.

Ribfluweel doet in het beste geval denken aan de broeken van je opa of aan kledingstuks uit je eigen kindertijd, modieuze herinneringen komen wellicht niet in je op. Met reden, de dikke geribde stof werd jarenlang uitgespuwd door de modewereld. Maar dit seizoen is de stof terug van nooit echt in geweest.



Op de catwalk van Kenzo spotten we een kostuum in ribfluweel, bij Prada een broek met brede pijpen aan de onderkant en bij Y/Project een broek met een rekker onderaan. Meestal in winterse tinten als bordeaux, kastanjebruin en okergeel, al was er op de catwalk van Ermanno Scervino ook een floeren ensemble in lila te zien. Voor wie het wat romantischer mag, showde Mulberry een maxirok in de stof. Al was het populairste stuk in ribfluweel ongetwijfeld het jasje met een kraag van schapenvacht dat Kendall Jenner droeg tijdens de show van Marc Jacobs.



Zo draag je floer

Ondanks het onmodieuze imago van ribfluweel, combineert de stof eigenlijk net zo makkelijk als pakweg jeans. Leuk is om bijvoorbeeld een T-shirt met print boven een corduroy broek te dragen om het geheel wat frisser te maken. Draag er sneakers onder en niemand zal nog kunnen zeggen dat je er oubollig uitziet. In combinatie met een mooi hemd en platformhakken kun je dan weer zo naar een chique feest. Een volledig pak (zowel een jasje als broek) is voor durvers, maar staat wel beeldig mits je er het lef voor hebt.



