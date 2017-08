Snelle beautytip: zo maak je je make-up weer bacterievrij

© thinkstock.

Onze handen wassen we dagelijks (en er is altijd desinfecteergel voor onderweg), die telefoon vegen we af en toe schoon met een doekje en kledij krijgt op regelmatige basis een stevige wasbeurt. Maar hoe lang is het geleden dat je je make-up, wat je nota bene iedere dag aanbrengt op je gezicht, nog eens ontsmet hebt? Juist ja.

Iedere ochtend hebben we dezelfde routine: ontbijten, kleren aan, tanden poetsen, make-up aanbrengen en de deur uit. Iedere keer dippen we exact dezelfde kwasten in exact dezelfde potjes en poeders terwijl we ons niet meer kunnen herinneren wanneer die voor de laatste keer nog eens werden schoongemaakt. Hoog tijd om daar verandering in te brengen. Lees ook Deze actrice is het nieuwe gezicht van Yves Saint Laurent

- penselen en sponsjes Je penselen gebruik je het meest van alles, en ze komen in rechtstreeks contact met je gezicht. Het is dus geen overbodige luxe om ze af en toe eens flink schoon te schrobben. Dat doe je met wat babyshampoo en water. Flink inzepen en vervolgens afspoelen. Dat herhaal je totdat alle make-upresten verdwenen zijn. Hetzelfde kan je trouwens ook doen met sponsjes, maar wie het helemaal op veilig wil spelen, doet ze gewoon in een zakje voor delicate was en gooit ze gewoon mee die wasmachine in.

- poederproducten Vul een sprayflacon, zoals bijvoorbeeld een plantenspuit, met een mengeling van water (1/3) en ontsmettingsalcohol (2/3). Spray het poeder vanop 20 cm afstand even in, en laat het vervolgens aan de lucht drogen. Voila: weer zo goed als nieuw. Of toch minstens even proper.

- vloeibare foundation Helemaal proper krijg je zo'n flacon met vloeibare foundation namelijk nooit. Doe wat ontsmettingsalcohol op een watje en maak het pompje en de binnenkant van het dopje goed schoon.

- potloden Spray je potloden in met diezelfde mengeling van water en ontsmettingsalcohol, en wrijf ze vervolgens goed droog met een watje. Ook kan je de punt van het potlood even slijpen zodat je volgende keer meteen met een nieuw en ongebruikt laagje potlood aan de slag kan gaan.

- andere tools Geef je slijper, pincet en wimperkruller een badje van ontsmettingsalcohol en water. Laat ze 5 minuutjes weken en droog ze vervolgens goed af.