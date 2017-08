De opening van deze Franse winkel is goed nieuws voor wie eruit wil zien als een Parisienne

© IRO.

Het kenmerkende je-ne-sais-quoi stijltje van Franse dames is al jaren populair en overal ter wereld proberen vrouwen er net zo nonchalant en stijlvol uit te zien als een Parisienne. Wel, binnen 2 weken wordt dat in ons land alvast een stuk makkelijker nu het Franse modemerk IRO een vestiging in Antwerpen en één in Brussel opent.

De IRO-winkel in Antwerpen. © IRO. De IRO-winkel in Brussel. © rv.

IRO werd in 2005 opgericht door Arik en Laurent Bitton, jonge mannen met een visie en een zwak voor muziek. De ietwat typerende Franse stijl, die ook doet denken aan die van populaire merken als Sandro en Maje, sloeg meteen in als een bom. Al snel openden een 30-tal winkels in de hele wereld en het merk is ook te koop in de meest prestigieuze warenhuizen als Barneys New York, Harvey Nichols en Le Bon Marché. Niet zo lang geleden stak het merk ook de grote plas over naar de Verenigde Staten en naar Korea, Australië en Canada, om nu ook in ons land neer te strijken.



Celebs

Omdat ze gepassioneerd zijn door Japan kozen de twee oprichters de naam IRO voor hun wat ze zelf omschrijven als "'easy chic' prêt-à-porter merk, hip en tegelijk tijdloos met een vleugje stedelijke rockspirit, en gemaakt van luxueuze, comfortabele materialen." De collecties zijn vaak relatief basic, maar altijd met een unieke twist en opvallende accessoires. Sinds 2010 kunnen heren trouwens ook shoppen bij het Franse merk. De stijl van IRO spreekt daarnaast ook tal van celebs aan. Onder andere Gigi Hadid, Diane Kruger, Jessica Alba en Selena Gomez zijn fan.



Voor Arik en Laurent is België heel belangrijk omdat design, architectuur en mode er een prominente rol spelen. In Antwerpen opent IRO op 13 september zijn deuren in de Huidevettersstraat 51, waar vroeger de winkel van Gucci te vinden was. De volledige damescollectie zal er te koop zijn. In Brussel kunnen zowel mannen als vrouwen shoppen op de Louizalaan 82-84. Die winkel opent de deuren op 16 september.