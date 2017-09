De mooiste kantoorspullen om het einde van de vakantie draaglijker te maken

© Hema.

De winkels liggen vol terug-naar-school-collecties, maar niet alleen voor kinderen is de harde realiteit van elke dag vroeg opstaan en 's avonds laat thuiskomen weer begonnen. Daarom shopten we de leukste kantoorspullen bij elkaar, om jouw eerste werkweken op te vrolijken. Werk ze!

1. Notitieboekje Bershka, € 12,99, online en in de winkels te koop.

2. Schaar Hay, € 12, online en in de winkels te koop.

3. Gouden post-its & Other Stories, € 19, online en in de winkels te koop.

4. Pennenzak Hema, € 2,75, in de winkels te koop.

5. Nietjesmachine¬†Kate Spade, € 27, online te koop.

6. Paperclips Kikki K, € 8,50, online te koop.

7. Gommetjes Flying Tiger, € 1 euro per stuk, in de winkels te koop.

8. Pennenhouder Dille & Kamille, € 8,95, in de winkels te koop.

9. Fluostift Stabilo, € 1,20, in de supermarkt te koop.

10. Potloden Monk en Anna, € 5, via Studio Blanche.