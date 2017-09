NINA tipt: een handige pen die make-upfoutjes corrigeert

Door: ND

3/09/17 - 07u30

Is je make-up wat uitgelopen tijdens het opmaken van je gezicht? Altijd vervelend om dan met wattenstaafjes te knoeien om kleine foutjes te corrigeren. Daar heeft Maybellne gelukkig nu een oplossing voor: de Master Fixer Make-Up Remover Pen.

Je zou deze wonderlijke pen ook wel de tintenkiller van je make-uptasje kunnen noemen, zoals je er vroeger ook één in je pennenzak had om vulpen weg te vegen. Deze Remover Pen verwijdert uiterst precies restjes make-up waar ze niet moeten zitten. Een net iets te ver getrokken streepje eyeliner of een veeg mascara boven je oog? Door voorzichtig te vegen met de pen, is dat in no time opgelost. Handig!



De Master Fixer Make-Up Remover Pen van Maybelline is voor 6,99 euro te koop bij Kruidvat en Di.