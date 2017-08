10 bloesjes van Belgische merken die een simpele jeans meteen opvrolijken

© Bruno Press.

Er zijn van die dagen waarop je 's ochtends wééral de meest simpele jeans en T-shirt uit je kast haalt, omdat je geen inspiratie hebt voor iets anders. Niets mis mee, maar het hoeft helemaal niet zo saai te zijn. Shop één (of meerdere) van deze opvallende blouses en je gaat nooit meer als een grijze muis door het leven. Omdat we bij NINA Belgische mode een warm hart toedragen, kozen we alleen voor tops van eigen bodem.

© nina.be.

1. Essentiel Antwerp, € 185, online en in de winkels te koop.

2. CKS, € 59,99, online en in de winkels te koop.

3. Terre Bleue, € 124,90, online en in de winkels te koop.

4. JBC, € 39,99, online en in de winkels te koop.

5. Eline Van Ree, € 190, online te koop.