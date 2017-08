Zo zag de allereerste jeansbroek voor vrouwen eruit

Charlotte Dierckx

30/08/17 - 12u30 Bron: Vogue

© Unsplash.

De jeansbroek heeft sinds zijn bestaan een lange weg afgelegd. En terwijl mannen al sinds de jaren stilletjes het privilege hadden om in het comfortabele kledingstuk rond te paraderen, liet het vrouwelijke exemplaar lang op zich wachten. In 1934 was het dan eindelijk zo ver, de allereerst jeansbroek voor vrouwen, en die zag er zo uit.

Denimmerk Levi Strauss & Co heeft wellicht het oudste paar vrouwenjeans ter wereld in hun bezit. De originele Levi's denimbroek, die de naam 'Viola' draagt, dateert uit 1934 en was eigendom van studente Viola Longacre uit Fresno, Californië.



In de jaren dertig was het dragen van een jeansbroek voor vrouwen allesbehalve gewoonlijk, we mogen dan ook stellen dat Viola Longacre ongetwijfeld een trendsetter was. Tracey Panek, historicus bij Levi's, vertelt dat het dragen van een broek pas als 'normaal' werd gezien toen vrouwen de arbeidsmarkt betraden in stevige werkkleding tijdens de tweede wereldoorlog.



Dat Viola al eerder een jeansbroek van het iconische merk wist te bemachtigen is te verklaren door de toen agrarische cultuur van Fresno. Daar kozen vrouwen in de jaren dertig al voor stevige, maar vooral praktische kleding, vanwege hun hoge werkdruk.