Marc Jacobs brengt hybride smartwatch aan betaalbare prijs

Charlotte Dierckx

30/08/17 - 15u00 Bron: Vogue

© Marc Jacobs.

Voor een Apple Watch leg je al gauw enkele honderden euro's neer, en laten we eerlijk zijn, echt elegant zijn die dingen niet. Dat moet ook Marc Jacobs gedacht hebben, want het modemerk brengt dit najaar een collectie hybride smartwatches op de markt, die niet alleen armcandy schreeuwen maar ook nog eens best wel goedkoop zijn.