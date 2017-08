Pijnlijk: dit is waarom je nooit T-shirts mag kopen in een taal die je niet begrijpt

Door: ND

30/08/17 - 09u02 Bron: Metro UK

© Instagram @shangaiobserved.

Een leuk T-shirt gezien met wat Chinese tekens op? Laat dat voor de zekerheid toch maar in het winkelrek liggen. In Azië durft de lokale bevolking ook wel eens T-shirts met bedenkelijke Engelstalige slogans aantrekken, waarvan we vermoeden dat ze geen flauw idee hebben waar ze mee rondlopen.

Van een T-shirt met een bizarre slogan op kan je je in de eerste plaats afvragen wie ze ontworpen heeft. Maar de tweede prangende vraag is toch ook: begrijpt de drager ervan wel waarmee hij of zij rondloopt? We zien niet meteen in waarom je een kledingstuk in je shoppingtas zou laden waar "vagina" opstaat, behalve dan het argument dat je het woord niet begrijpt. Daarom, voor eens en altijd: koop beter geen T-shirts met tekens in een vreemde taal op.



Nog niet overtuigd? Dan zal dit Instagramaccount het wel doen. Shangai Observed bundelt kiekjes van mensen die nietsvermoedend rondlopen in stukjes textiel waar pakweg "I'm a whore" of "Fart Sexy Style" op staat. Hilarisch, maar ook een goede wake-up call om vooral niet met slogans rond te lopen waar je geen letter van begrijpt.