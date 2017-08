DJ-duo The Chainsmokers is het nieuwe gezicht van Tommy Hilfiger

The Chainsmokers © Tommy Hilfiger.

Je kunt vast en zeker luid meekelen met hun monsterhits 'Closer' en 'Don't Let Me Down', maar dj-duo The Chainsmokers blijkt ook nog over ander talent dan muziek produceren te beschikken. De twee heren volgen voor komende herfst/winter namelijk Rafael Nadal op als het gezicht van de Tommy Hilfiger mannencollecties en dat doen ze met verve.

The Chainsmokers © Tommy Hilfiger. Goed, menig man en vrouw zal het ongetwijfeld jammer vinden dat het straatbeeld niet meer gedomineerd wordt door de bekende Tommy-campagne waarin Rafael Nadal in onderbroek poseert. Maar dat wil absoluut niet zeggen dat Alex Pall en Andrew Taggart, beter bekend als The Chainsmokers daarom minderwaardige opvolgers zijn als gezicht van de mannencollecties van Tommy Hilfiger.



"The Chainsmokers zijn de belichaming van de moderne popcultuur en hun muziek spreekt wereldwijd mensen aan. Ik vind het knap hoe ze een nieuwe niche hebben uitgevonden die indie, pop, dance en hip-hop verenigt. Voor mij zijn Alex en Drex de perfecte definitie van de Tommy Guy van nu - hun talent, optimisme, unieke geluid en moeiteloze cool zorgen ervoor dat ze eruit springen in de muziekwereld. We vinden het geweldig om ervoor te zorgen dat ze dat ook in de modewereld doen," legt Tommy Hilfiger de samenwerking uit. The Chainsmokers © Tommy Hilfiger.