H&M en Justin Bieber slaan de handen (weer) in elkaar

© photo news.

Justin Bieber is stilaan de modewereld aan het veroveren. Vorig jaar kon je zijn merchandise-lijn al shoppen bij tal van modeketens als Urban Outfitters en Forever 21 en tijdens de modeweken waren die items een regelrechte hit op streetstylefoto's. Daar lijkt nog niet meteen verandering in te komen want H&M kondigde net een fonkelnieuwe samenwerking aan met de zanger.