Let op voor Brussels Fashion Police: student fotografeert foute outfits op straat

Door: ND

29/08/17 - 14u00 Bron: La Capitale

© Instagram @bxlfashionpol.

In Brussel loop je niet zomaar onopgemerkt over straat. Draag je een "foute" of erg extravagante outfit, dan wordt die gespot én gefotografeerd door "Brussels Fashion Police" en op sociale media gezet. Gelukkig wordt je gezicht wel onherkenbaar gemaakt door de fotograaf in kwestie: "Ik vind het gewoon een goede grap, ik wil niemand persoonlijk aanvallen," klinkt het.

In de oorlog tegen de criminaliteit in de modewereld, worden de grootste criminelen achtervolgd door agenten van de Brusselse Fashion Police. Hier vind je hun verhalen..., zo luidt de omschrijving van Twitter-account BXL Fashion Police. Op die pagina vind je series foto's van mensen op straat, het gezicht verstopt of onherkenbaar gemaakt, gehuld in bonte kleuren, opvallende schoenen of in het oog springende accessoires.



Onbestraft door politie en justitie

Het brein achter het account - dat overigens ook een equivalent op Instagram en Tumblr heeft - is de 23-jarige theaterstudent Arthur uit Ukkel. Sinds 2015 trekt hij de straat op met zijn camera om grappige outfits te fotograferen die hij als fout beschouwt. "Ik heb de gewoonte om Twitteraccounts op te starten als ik een grappig idee heb," legt hij uit aan de Franstalige krant La Capitale. "Modemisdaden blijven onbestraft door politie en justitie, en daar wil ik iets aan doen," vervolgt hij op een zo serieus mogelijke toon.



Lachen of uitlachen?

De grens tussen een goede grap en uitlachen is dun, maar de student wil zeker niemand voor de borst stoten: "De gezichten op de foto's zijn niet herkenbaar, en ik oordeel alleen over de kledij, niet over de lichamen van mensen. Ook wil ik geen groepen mensen viseren die zich amper kledij kunnen veroorloven." Niet alleen de man in de straat wordt gefileerd, ook kledij van celebrities krijgen van Arthur wel eens wat commentaar. Of hij er zelf dan altijd spic & span bijloopt? "Ik kleed mij erg klassiek en maak nooit een modeblunder," verzekert de grappenmaker.