Zuivere lucht in huis: deze planten zijn de ideale luchtverfrisser

© thinkstock.

Kamerplanten zijn niet alleen geweldige sfeermakers in je huiskamer, ze geven ook de lucht binnenskamers een serieuze boost. Planten produceren zuurstof, verhogen de luchtvochtigheid én ze nemen via hun bladeren giftige stoffen op waardoor ze zuiverend werken. Ideaal op een verstikkend warme dag als vandaag.

© thinkstock. Arekapalm



De Arekapalm, Goudpalm, Chrysalidocarpus lutescens of gewoon Areca voor de vrienden is een palm die uit Madagaskar afkomstig is. Hij heeft zeer lange bladeren, groeit snel en is makkelijk te verzorgen. Bovendien is het een zeer goede luchtzuiveraar.

© thinkstock. Bananenplant



Bananen zal je er helaas niet mee kweken, maar de Musa tropicana steelt met de gegolfde bladeren wel de show in je huiskamer. Bovendien is het ook een prima luchtzuiveraar. Heb je liever een iets kleiner exemplaar? Dan kan je voor de dwergbanaan M. acuminata of de Dwarf Cavendish kiezen.

© thinkstock. Graslelie



Deze Chlorophytum comosum is - je raadt het al - een uitstekende luchtzuiveraar. Bovendien is de plant oersterk en krijgen de overhangende uitlopers jonge plantjes. Zet ze in een apart potje met aarde, en je hebt meteen een nieuwe plant.

© thinkstock. Tongawingerd



De Epipremnum pinnatum is een perfecte luchtzuiveraar op huiskamerformaat. Deze kamerplant heeft een bont blad en staat leuk op de tafel met de overhangende bladeren, maar doet het ook prima als klimmer. Ook te vinden onder de naam Scindapsus.

© thinkstock. Calathea



Graag wat meer kleur in huis? Daar zorgt de Calathea met zijn feloranje schutbladeren in een handomdraai voor. Een vrolijke combinatie samen met de donkergroene lepelvormige bladeren. En ja, ook prima voor de lucht in huis!

© thinkstock. Chinese evergreen



De bonte bladeren van de Aglaonema stelen anders ook de show. De grote, puntige bladeren met lichtgetinte zijn goed voor de lucht én je humeur. En als je geluk hebt kunnen er aronskelkachtige bloemen verschijnen.

© thinkstock. Vrouwentongen



Dé luchtzuiveraar voor wie zonder groene vingers geboren werd: de woestijnplant overleeft zelfs in de meest verschrikkelijke omstandigheden. En bovendien zijn er heel veel verschillende varianten, en af en toe word je zelfs op een bloempje getrakteerd.