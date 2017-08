NINA zomert: "I'm a Barbie girl in a Barbie-badpak"

Door: ND

Elke dag geeft NINA je een tip voor de beste zomer ooit. Nog een laatzomerse zwemsessie in het verschiet? Dan is het nog niet te laat om dit Barbie-badpak op te kop te tikken. Misguided slaat de handen in elkaar met Barbie om een heuse Barbie-collectie te ontwerpen, voor een portie nostalgie waar wij helemaal vrolijk van worden.

Barbie, Baby Born en Polly Pocket: meer woorden hebben we niet nodig om meteen nostalgisch terug te vliegen naar onze meisjesachtige kinderjaren. Het merk Misguided helpt ons daarbij door een collectie te ontwerpen in samenwerking met Barbie.



Onze favoriet? Het Barbie-badpak, dat er komt in zachtroze, zwart of in legerprint voor de iets stoerdere Barbie-liefhebbers. Voor 38 euro paradeer je als Barbie over het strand. In de collectie vind je nog meer items met een zachtroze knipoog naar ons favoriete speelgoed uit de jaren negentig, zoals jeansjasjes, oorringen, bomber jacks en T-shirts met opschriften. Te koop via de website van Misguided en via Asos.