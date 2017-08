Nonchalante krullen uit een flesje: 5x de beste sea salt sprays

© thinkstock.

Voor de perfecte beach waves hoef je echt niet in een strandstoel te liggen. Ook vanop je bureaustoel kan jij met een coupe Méditerranée de show stelen. Het enige wat je nodig hebt is een zeezoutspray en een paar minuutjes tijd. En bij dat eerste kunnen wij alvast een handje helpen.

Geen beweging, futloos, ... klinkt allemaal prima voor wie op zondagnamiddag in de zetel hangt, maar voor onze haardos verkiezen we toch andere adjectieven. Gelukkig is dat makkelijk te regelen. Zeezoutsprays geven je haar in een handomdraai wat meer leven, voor die nonchalante surfchick vibe zonder effectief de golven in te duiken. Hoe het werkt? Zeezoutsprays bevatten - hoe raadt je het - zout. Geen zeezout, in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, maar magnesiumzout . Dat is immers niet zo uitdrogend voor je lokken als echt zeezout. De werking is gelukkig wel hetzelfde: het zout maakt je haar droger en stugger, waardoor je die typische beachy textuur krijgt, met een volumineus effect als resultaat.

Hoe gebruik je het?

Hoofd voorover gooien en in het wilde weg je haren natsprayen? Dat doe je dus beter niet. Niet alleen is zo'n flesje best prijzig, te veel product zorgt ervoor dat je haar droog en hard wordt. Zo doe je het wel:



Stap 1. Was je haren. Magnesiumzout mag dan wel beter zijn voor je lokken dan echt zeezout, het droogt je lokken nog steeds uit. Gebruik dus een hydraterende shampoo en sla zeker de conditioner niet over.



Stap 2. Kam je haren en zorg dat ze handdoekdroog zijn. Ga niet als een malle met een handdoek over je haren wrijven, maar dep ze zachtjes droog.



Stap 3. Vergeet niet te schudden voor je het product aanbrengt! Vervolgens verdeel je je haar in verschillende secties die je telkens apart insprayt. Heb je droge of beschadigde punten? Breng de spray dan vooral aan op de kruin en het gedeelte boven je oren.



Stap 4. Kneed de spray in je haren. Eventueel kan je met wat koude lucht van de haardroger het proces wat versnellen.