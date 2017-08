NINA zomert: Deense regenjassen tegen Belgisch regenweer

Charlotte Dierckx

27/08/17 - 08u00

© RAINS.

Elke dag geeft NINA je een tip voor de beste zomer ooit! En tot hiertoe mogen we niet klagen, de zomer lijkt zich herpakt te hebben. Maar omdat we weten hoe snel het Belgische weertje kan omslaan, kunnen we onszelf maar beter voorzien van een stevige regenjas van RAINS.