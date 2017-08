Terug naar school in Rihanna's nieuwe Fenty-collectie

Charlotte Dierckx

25/08/17 - 10u03 Bron: Vogue

© Fenty x Puma.

De studieboeken worden gekaft, de schimmel uit de brooddozen verwijderd en de schooltas afgestoft. Nog even en de dagelijkse sleur van het schoolleven staat weer voor de deur. Joepie! *kuch*. Gelukkig zijn er eindeloos veel manieren waarop die eerste schooldag wél leuk wordt, zoals de schoolpoort binnenwandelen in de nieuwe collectie van Rihanna!

We vergeten het soms, maar geloof het of niet, Rihanna was vroeger ook gewoon een simpel meisje dat naar school ging. Voor haar nieuwe collectie Fenty University liet ze zich dan ook inspireren door haar eigen schooljaren, meer specifiek door de verschillende subculturen zoals nerds, goths, skaters en snobs.



Het is inmiddels al de derde keer dat Rihanna de handen ineen slaat met Puma voor haar Fenty-collectie. Deze keer zijn het geen fluffy teenslippers, wél oversized sweaters, schoolse jurken en praktische jassen. Ook de bekende Puma Creeper krijgt een make-over voor de start van het nieuwe schooljaar met een dubbele plateauzool en suède afwerking. Je kan de collectie shoppen vanaf 31 augustus.