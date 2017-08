Groen in huis: 3x andere orginele planten voor als je die cactus beu bent

© Instagram @laura_vgp.

In recordtempo veroverde de cactus onze deco-harten met zijn stekelige uiterlijk. De luchtplantjes volgden, en al snel stond menig huiskamer vol vrolijk groen. Maar wie écht hip wil zijn, die ruilt haar sanseveria in voor de stippenplant, kwartjesplant of lippenstiftplant.

© Instagram @p_l_a_n_t.gang.

Begonia Maculata



Deze plant, die ook wel de stippenplant of polkadot plant genoemd - drie keer raden waarom - wordt, is even makkelijk te houden als een doorsnee vetplantje en daarom ideaal voor wie zonder groene vingers geboren is. Af en toe kijken of de grond vochtig is, meer plantenkennis heb je niet nodig. En in ruil daarvoor krijg je een echte eyecatcher in je interieur.