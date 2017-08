Wat je kunt doen als je propere was altijd muf riekt

© Photo by Kristopher Roller on Unsplash.

Je hebt de wastrommel niet te vol gepropt en de kleren ook niet te lang laten zitten, en toch ruikt je was niet fris? Als zelfs liters wasverzachter niet helpen, is er waarschijnlijk meer aan de hand. En geen zorgen, je hoeft niet meteen een nieuw wasmachine te kopen. Met een paar kleine aanpassingen ruikt je propere was frisser als ooit tevoren.

1. De rubberen rand schoonmaken

Vaak blijft er heel wat viezigheid in de rubberen rand van de wasmachine zitten. Denk haren, stofjes, muntjes en andere rommel die na een tijdje kunnen stinken. Maak simpelweg een vod nat met heet water, doe er een beetje allesreiniger bij en hupsakee blijven vegen tot de rand weer proper is.



2. Was stinksokken apart

Het klinkt misschien banaal, maar één stinksok kan er al voor zorgen dat de volledige was naar een beerput ruikt. Sokken en ondergoed apart wassen is het veiligst.



3. Schuur het zeepbakje uit

Het is belangrijk om het zeepbakje af en toe te schuren met een mengsel van kokend water en soda, dat maakt normaal gezien al een groot verschil qua geur.



4. 90 graden

Ruikt je was nog altijd muf? Laat je wasmachine dan eens draaien op 90 graden zonder kleren in en met een vaatwastablet.