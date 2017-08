Bekijk alle foto's van de samenwerking tussen Vans en Karl Lagerfeld

© Vans x Karl Lagerfeld.

Vans verovert al een tijdje de harten van menig modeliefhebber, maar daar doet de sneakerfabrikant graag nog een schepje bovenop. Het merk lanceert namelijk op 7 september een capsulecollectie in samenwerking met de iconische mode-ontwerper Karl Lagerfeld. En daar zijn de beelden nu eindelijk van binnen.

Het is je misschien al opgevallen dat steeds meer mensen de klassieke sneakers van Vans aan hun voeten dragen. Na jaren waarin letterlijk iedereen, inclusief je moeder, op Stan Smiths door het leven ging, lijken Vans nu de Adidas-sneakers van de troon te stoten als meest populaire schoenen van het moment. En daar komt nog niet meteen verandering in. Chanel Iconisch mode-ontwerper Karl Lagerfeld, ons allen bekend voor zijn creaties voor onder andere Chanel, stak de klassieke Vans-sneaker namelijk in een nieuw jasje en verving het iconische dambordpatroon door een afbeelding van zichzelf. De collectie telt eveneens een T-shirt en sweatshirt voorzien van het Vans x Karl Lagerfeld-logo en een T-shirt dat Karl Lagerfeld afbeeldt. Het geheel wordt aangevuld met een lederen rugzak en een pet met een flap in dambordmotief. Het artikel gaat verder onder de foto.

© Vans x Karl Lagerfeld.

Subtiele knipoog

De schoencollectie Vans x Karl Lagerfeld blijft trouw aan de klassiekers van Vans, met een subtiele knipoog naar de typerende stijl van Karl Lagerfeld. Zo telt de collectie bijvoorbeeld een veterloze Sk8-Hi met platformzolen en een veterloze Old Skool met platformzolen. Allebei zijn ze vervaardigd in leder, afgewerkt met gewatteerde naden die een K vormen - het embleem van het huis - en een witte plateauzool.



"Deze samenwerking verenigt de cultlook van Vans met de iconische creaties van Karl Lagerfeld," vertelt Angie Dita, Senior Footwear Designer bij Vans. "Onze teams hebben nauw samengewerkt voor deze collectie. En dat om de eigenzinnige DNA's van beide merken allebei op hun manier weer te geven."



De collectie Vans x Karl Lagerfeld wordt voor het eerst aan het publiek getoond tijdens Bread & Butter in Berlijn, van 1 tot 3 september 2017. De capsulecollectie is wereldwijd verkrijgbaar vanaf 7 september in de winkels van Karl Lagerfeld, in selecte Vans-verkooppunten en op Vans.com en KARL.com. Prijzen variëren van € 50 voor een pet tot € 300 voor een rugzak.