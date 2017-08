Iconische mode-ontwerper bundelt krachten met Vans

Charlotte Dierckx

Vans verovert al een tijdje de harten van menig modeliefhebber, maar daar doet de sneakerfabrikant graag nog een schepje bovenop. Het merk liet namelijk weten dat op 7 september een nieuwe capsulecollectie wordt gelanceerd met niemand minder dan iconisch mode-ontwerper Karl Lagerfeld. Wie nog niet mee was met de laatste modetrend, gaat nu ongetwijfeld overstag.

Vans, de sneakers die je vroeger al droeg en toen voor enkele jaren onder in de kast verdwenen, zijn helemaal terug. Het Old Skool-model is haast niet meer weg te denken uit het straatbeeld en staat voorlopig nog niet op het punt te vertrekken.



Iconisch mode-ontwerper Karl Lagerfeld, ons allen bekend voor zijn creaties voor onder andere Chanel, heeft maar liefst zes Vans-klassiekers in een nieuw jasje gestoken. Ontwerpen die uiteraard in zijn signature zwart-wit zijn gehuld.



Naast de veterloze Sk8-hi en Old Skool-schoen in leder, alsook de alom bekende geruite instapmodellen, mocht Karl Lagerfeld zijn creativiteit ook de vrije loop laten voor het ontwerp van een T-shirt, rugzak en bomberjas. Prijzen zullen variëren tussen € 33 en € 255.



Foto's van dit heugelijke modenieuws zijn er helaas nog niet, maar lang moeten we niet meer wachten. Volgende week wordt de capsulecollectie voorgesteld op Bread & Butter by Zalando in Berlijn, en op 7 september verschijnt de collectie al in geselecteerde Vans- en Karl Lagerfeldwinkels. Wie ze hebben wil moet wel snel zijn, want de oplage is beperkt. Best even inschrijven voor de nieuwsbrief dus, dan ben je er als eerste bij.