Oh my Gucci: kledingketens halen massaal inspiratie bij populairste modemerk van het moment

Met een omzet van 1,4 miljard is Gucci letterlijk het hipste label op de planeet, dat schreef de website Business of Fashion een tijdje geleden al. Alles wat creatief directeur van het merk Alessandro Michele aanraakt verandert in goud en dat hebben ook de kledingketens door. Wandel eens door de lokale Zara of H&M en de kleren schreeuwen letterlijk Gucci uit. De meest opvallende op Gucci geïnspireerde producten.

Bomberjas Forever 21 © Forever21.

Rugzak & Other Stories © & Other Stories.

Loafers H&M © H&M.

Jurkje New Look © New Look.

T-shirt en rokje Topshop © Topshop.

Handtas Mango © Mango.

Rokje Bershka © Bershka.