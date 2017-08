Hoe deze kleuter hét nieuwe Instagramicoon van Japan is geworden

© Instagram @coco_pinkprincess.

Ze lijkt standaard onderweg van de ene modeshow naar de andere, terwijl ze in realiteit nog niet eens op de lagere school zit. De 6-jarige Coco Hamamatsu heeft maar liefst 222.000 volgers op Instagram die geobsedeerd zijn door haar stijltje en we begrijpen meteen waarom. Niet zo lang geleden verscheen er zelfs een korte documentaire van Vice over de stijlvolle kleuter. Dit moet je over haar weten.