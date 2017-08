3 badkamerfouten die je een bad hairday bezorgen

© thinkstock.

Wie zich 's ochtends in zeven haasten klaarmaakt om op tijd te zijn, zit echt niet te wachten op weerbarstige lokken. Zo'n bad hairday is niet alleen vervelend om mee rond te lopen, het maakt je ochtendroutine ook al snel een stuk langer. Maar wist je dat je zo'n mislukte coupe meestal aan jezelf te danken hebt?

Je gebruikt de verkeerde shampoo

Lijkt het alsof je haar maar niet proper wordt en is het na het drogen meteen weer vettig? Of misschien is je shampoo net te agressief en is je haar na het wassen zo schoon dat het dof en beschadigd oogt? Ga op zoek naar een shampoo die perfect bij de noden van jouw kapsel aansluit. Heb je haar dat snel vet wordt? Dan zoek je best naar een goede cleansing shampoo. Wie net veel problemen heeft met droge lokken is beter af met een verzorgende shampoo.